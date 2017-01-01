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Topluluk önünde İngilizce konuşma yarışması düzenlendi

23 Mayıs 2017 Salı, 18:10
Topluluk önünde İngilizce konuşma yarışması düzenlendi
Topluluk önünde İngilizce konuşma yarışması düzenlendi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İngilizce Dil Festivali Projesi kapsamında 'Topluluk önünde İngilizce konuşma' yarışması düzenledi.
Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmaya ilçe merkezi ve köy okullarında okuyan 5'inci, 6'ıncı ve 7'inci sınıflarda okuyan çok sayıda öğrenci katıldı.
Öğrenciler, belirlenen konu başlıkları altında konuşmalar yaptı. Jüri üyeleri konuşmaların ardından öğrencilere anlattıkları konu hakkında çeşitli sorular sorarak doğaçlama yapmalarını istedi.
Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen Topluluk Önünde İngilizce Konuşma yarışması etkinliğiyle öğrencilerin yabancı dili teoride bırakmayıp kavramaları, uygulamaları ve pratiğe dökmeleri amaçlanıyor.
Proje ile pratik eksikliğini gidermeyi amaçladıklarını belirten Proje Koordinatörü Merve Aygün, "Eğitim sistemimizin handikaplarından birisi olan pratik eksikliğini gidererek öğrencilerimizi yabancı dile teşvik etmek adına bu yarışmayı düzenleniyoruz. Bu yarışmayla öğrencilerimizde oluşan ön yargı kırarak özgüvenlerinin tazelenmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Öztürk ve Abdurrahman Yılmaz ile çok sayıda öğrenci katıldı.
(HT-OE-Y)

23.05.2017 18:10:31 TSI
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