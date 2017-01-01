Araba dere yatağına uçtu: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Serdar Adıyaman
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ovakışla beldesinden Ahlat'a gitmekte olan F.S. isimli şahsın yönetimindeki 13 AV 157 plakalı hafif ticari araç, Kuruçay mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 5 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Kazada yaralanan araç şoförü F.S., ambulansla Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
(SAD-MSA-Y)
23.05.2017 18:12:38 TSI
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