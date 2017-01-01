YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dicle Elektrik'ten aydınlatma duyurusu

Dicle Elektrik'ten aydınlatma duyurusu



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada aydınlatma tesislerinin ve ölçü devrelerinin TEDAŞ tarafından denetlendiği belirtilerek, bazı günler gündüz saatlerinde armatürlerin devreye alınacağı ve yanar halde tutulacağını duyurdu.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, yapılan çalışmanın düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında denetlendiği bildirildi.

Denetimlerin sürdüğü duyurulan açıklamada, "19-28 Mayıs tarihlerinde yasa gereği yapılacak genel aydınlatma denetimi süresince Şanlıurfa ilçeleri ve köylerinin bazı bölgelerinde, gündüz saatlerinde, sokak ve caddelerin aydınlatma armatürlerine ait lambalar yakılacak ve tüketimleri değerlendirilecek. Vatandaşlarımız bu kontrol süresi ve çalışmaları sırasında lambaların yakılmasını enerjinin boşa gitmesi olarak algılamasınlar. TEDAŞ tarafından önemli bir denetim çalışması gerçekleşiyor. Konuyu değerli vatandaşlarımızın bilgisine önemle sunarız" ifadelerine yer verildi.

(BB-



23.05.2017 18:59:12 TSI

NNNN

