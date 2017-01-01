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Şampiyonluk kupasını Şahiner'e hediye ettiler

23 Mayıs 2017 Salı, 19:18
Şampiyonluk kupasını Şahiner'e hediye ettiler
Şampiyonluk kupasını Şahiner'e hediye ettiler

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'da 2. Amatör kümede şampiyon olan Sungurlu Belediyespor futbol takımı, şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e hediye etti.
Sungurlu Belediyespor Kulübü Başkanı Bahri Sezen, futbol takımı teknik heyeti ve futbolcuları Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti.
Sungurlu Belediye Başkan Abdulkadir Şahiner, Sungurlu Belediyespor'un şampiyonluğu garantilediğini ancak kupa alacağı son maça Sungurlulu vatandaşların ilgisi beklenenden az olduğu belirterek, "Bu duruma üzüldük. Tribünün yarısı ancak dolmuştu. Bizim beklentimiz vatandaşlarımızın o stadı doldurmasıydı" dedi.
Sungurlu Belediyespor teknik heyet ve sporcuları tebrik eden Başkan Şahiner, "Kazanmış olduğunuz başarı takdire şayan. Son derece centilmence mücadele ettiniz. Sungurlu ve Belediyemize yakışır bir takım olduğunuzu ilk maçınızda bize gösterdiniz. Namaglup olarak sezonu şampiyon olarak tamamladınız. Bizler Sungurlu'da sporun daha güzel yerlere gelmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumanın en büyük yolu spordur. Sizler bu başarınızla gençlerimize güzel örnek oldunuz" ifadelerini kullandı.
(SŞ-BÖ)

23.05.2017 19:18:56 TSI
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