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Uşak Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'ndan "Vişne Bahçesi"



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşak Üniversitesi bünyesinde 17 sene önce kurulun Tiyatro Topluluğu Anton Çehov'un durum komedisi "Vişne Bahçesi" oyununu sergiledi. Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenen oyuna yoğun ilgi gördü.

Uşak Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'ndan 20 öğrencinin rol aldığı oyunun yönetmenliğini Çağrı Gülerer yaptı. Konu hakkında bilgi veren Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ögr. Görevlisi Nimet Gülerer bütün imkansızlıklara rağmen senede bir oyun sergilemeyi başardıklarını söyledi. Tiyatro Topluluğunun kurucularından olan ve halen danışmanlığını yapan Gülerer; "Uşak Üniversitesi'nin bütün fakültelerinden gelen öğrencilerin oluşturduğu bir topluluk olan Tiyatro Topluluğu'nun büyük kısmını İletişim, Mühendislik ve Eğitim öğrencileri oluşturuyor. Seneye inşallah üniversitemiz bünyesindeki salonlar biterse birden fazla oyun çıkartacağız, gösteri yapacağız. " dedi.

Anton Çehov'un durum komedisi olan Vişne Bahçesi'nin farklı bir bakış açısı olduğuna değinen Gülerer; "Alışıla gelmiş bir olay var, olay başladı gelişti bitti tarzında bir şey değil de bir durumun eleştirisi. Rusya'da devrim arası soyluların köylülerle iletişimleri, pozitif ve negatif yanları, toplumsal sıkıntıları anlatılıyor. Ama durum olarak veriliyor, komedi anlayışı biraz farklı, buradaki komediyi gülmek yerine eleştiri olarak anlamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Durum komedisinin Türkiye'de biraz zor algılanan bir komedi türü olduğunu belirten Gülerer konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; "Bizdeki komedi anlayışı özellikle yeni nesil için söylüyorum günlük, basit, daha çok söz ile yapılan espriler şeklinde algılanıyor. Burada öyle değil komedinin ilk halini düşünmek lazım, komedi tiyatro anlamında ilk ortaya çıktı eleştiri olarak çıkıyor zaten. Gülmekten ziyade eleştirmek. Ama yıllar içerisinde o hicvetmek eleştirmek yavaş yavaş komik olaylar olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde ise argo, küfür, amiyane tabirle belden aşağı espriler komiklik olarak algılanıyor. Halbuki komedinin temelinde güldürürken düşündürmek var. Bir adamı iki saat boyunca dinliyorsunuz gösteri bittiğinde ne dinlediğinizi neye güldüğünüzü hatırlayamıyorsunuz. Buradaki komediye gülüyorsunuz ama sonrasında günlerce sizi düşündürüyor, üzerinde kafa yorduyor"

(BK-İK)



23.05.2017 19:26:19 TSI

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