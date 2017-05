YEREL HABERLER / ARTVİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Artvin Çoruh Üniversitesinde Mezuniyet Coşkusu

ARTVİN (İHA) - Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) 2016-2017 eğitim öğretim yıl mezuniyet töreni düzenlendi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene Artvin valisi Ömer Doğanay, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, Artvin İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, kurum müdürleri, davetliler, öğretim görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

AÇÜ bünyesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, yetiştirdikleri öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, son yıllarda artan üniversite sayısı ile birlikte Türkiye'de ki üniversite sayının 180'i bulduğunu belirterek buna rağmen Türkiye'nin bu konuda dengi ülkelerine göre gerilerde olduğunu söyledi. Tilki, "Son yıllarda üniversitelere ve bilimsel araştırmalara ayrılan pay yurt içi hasılanın yüzde birini geçmiş durumda. Buna paralel hem üniversitemizde hem de ülkemizde bilimsel gelişmelerde olumlu bir ivmenin olduğunu görüyoruz. Bu yatırmaların artarak devam etmesini arzuluyoruz" diye konuştu.

Artvin Valisi Ömer Doğanay konuşmasında zamanının insan için çok kıymetli olduğunu ve her alanda zamanı en iyi şekilde değerlendirerek başarının yakalanacağını ifade ederek öğrencilerden zamanlarını iyi değerlendirmelerini istedi. Doğanay, mezun olan öğrencilere gelecek yaşamlarında başarılar dileyerek "Sizler 4 yıl boyunca burada Artvin'de yaşadınız. Sizlerden gittiğiniz her yerde Artvin'in gönül elçisi olmanızı, ilimizin güzelliğini kültürünü, insanın en iyi şekilde tanıtmanızı istiyorum. Asıl olan insanlara faydalı olabilmektir. Edindiğimiz ilmi bilimi insanlığın faydası için, bu millet için, bu devlet için kullanın. Sizleri kıt kanat okutan ailenizin mutluluğu için kullanın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okudukları bölümlerde not ortalamalarıyla ilk 3'e giren öğrenciler tek tek sahneye davet edilerek protokol mensuplarınca öğrencilere değişik hediyeler ve diplomaları tektim edildi.

Diplomaların ve ödüllerin verilmesinin ardından kep atama töreniyle mezuniyet programı sona erdi.

