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Uşak'taki fabrika yangını söndürüldü



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde (UOSB) keçe imalatı yapılan bir fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 saatlik mücadelesi sonucunda söndürüldü.

Uşak OSB 114. Cadde'de faaliyet gösteren Ahmet Kül, Kamil Kül ve Gökhan Karateke'ye ait keçe imalatı yapılan tekstil fabrikasında, bu sabah 06.30'da başlayan yangın 20 ye yakın itfaiye ekibinin yoğun çabası ile 10 saat sonra söndürüldü.

Fabrikanın her bölümüne sıçrayan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Hasar tespit çalışmalarının başlaması için soğutma çalışmalarının bitmesi beklenirken, yaklaşık 5 milyon TL'lik maddi hasarın olduğu öğrenildi.

Söndürme çalışmaları sürerken Vali Ahmet Okur olay yerine gelerek, fabrika sahiplerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Söndürme işlemi tamamlanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

(EÖ-İK)



23.05.2017 21:46:00 TSI

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