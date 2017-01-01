ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uşak'taki fabrika yangını söndürüldü

23 Mayıs 2017 Salı, 21:46
Uşak'taki fabrika yangını söndürüldü
Uşak'taki fabrika yangını söndürüldü

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde (UOSB) keçe imalatı yapılan bir fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 saatlik mücadelesi sonucunda söndürüldü.
Uşak OSB 114. Cadde'de faaliyet gösteren Ahmet Kül, Kamil Kül ve Gökhan Karateke'ye ait keçe imalatı yapılan tekstil fabrikasında, bu sabah 06.30'da başlayan yangın 20 ye yakın itfaiye ekibinin yoğun çabası ile 10 saat sonra söndürüldü.
Fabrikanın her bölümüne sıçrayan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Hasar tespit çalışmalarının başlaması için soğutma çalışmalarının bitmesi beklenirken, yaklaşık 5 milyon TL'lik maddi hasarın olduğu öğrenildi.
Söndürme çalışmaları sürerken Vali Ahmet Okur olay yerine gelerek, fabrika sahiplerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Söndürme işlemi tamamlanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.
(EÖ-İK)

23.05.2017 21:46:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bu araçtan sağ çıktı
YEREL

BU ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI
Uşak Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'ndan &quot;Vişne Bahçesi&quot;
YEREL

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TİYATRO TOPLULUĞU'NDAN "VİŞNE BAHÇESİ"
Uşak'taki fabrika yangını
YEREL

UŞAK'TAKİ FABRİKA YANGINI

Hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı kurtuldu
YEREL

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN HAFİF YARALI KURTULDU
GÜNCELLEME - Uşak'ta fabrika yangını
YEREL

GÜNCELLEME - UŞAK'TA FABRİKA YANGINI

Uşak'ta FETÖ'den 12 kişi gözaltına alındı
YEREL

UŞAK'TA FETÖ'DEN 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Uşak'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

UŞAK'TA FETÖ/PDY OPERASYONU

EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

BİLGİSAYAR EFEKTİ GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA...

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..