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İstiklal Marşını ezbere okuma yarışmasını Suriyeli öğrenci kazandı

- İskenderun ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Suriyeli öğrencilerin yılsonu etkinliğinde İstiklal Marşını ezbere ve coşku içinde okuyan Suriyeli Besar Mahsan büyük alkış aldı



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Suriyeli öğrencilerin yılsonu etkinliğinde Suriyeli Besar Mahsan İstiklal Marşını ezbere okudu.

İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi'nde bulunan Al Avde Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerinin hazırladığı etkinlikte, Suriye'li öğrencilerin hazırladıkları gösteriler ilgiyle izlendi.

İstiklal Marşını en iyi okuma yarışmalarının yapıldığı yılsonu etkinliğinde, birinciye çeyrek altın, ikinciye bir gram altın, üçüncüye ise 50 TL para ödülü verildi.

Kurumda 520 civarında çırak ve ustanın eğitim gördüğünü belirten İskenderun Mesleki Eğitim Merkez Müdürü Yusuf Yıldırım, "Mesleki Eğitim Merkezi olarak sanayi esnaflarına çırak ve usta yetiştirmelerini sağlıyoruz. Şu ana kadar 10 bin kalfalık belgesi, 8 bin ustalık belgesi verildi. Kurumumuzda Milli bilinci geliştirmek amacıyla İstiklal Marşı okuma yarışması düzenlendi. Dereceye giren öğrencilerimizin okuyacakları İstiklal Marşı, şiir ve gösterile ilgiyle izleyeceğinizi umut ediyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Payas Kaymakamı ve İskenderun Kaymakam vekili Hakan Kılınçkaya ise, "Sizlerin sevinçlerinize ortak olmak için buradayız. Sizler burada Türk dilini de öğreniyorsunuz. İnşallah yakın zaman da meslek sahibi de olacaksınız. Biz Türk milleti olarak sizleri bağrımıza bastık, ekmeğimiz, hanelerimizi, sizlerle paylaştık. Çünkü siz bizim kardeşimizsiniz. Bizler sizleri ülkemizde misafir ediyoruz. Burada hep birlikte kardeşçe yaşıyoruz" dedi.

İskenderun Mesleki Eğitim Merkezinde bulunan Al Avde Gem öğrencilerinin hazırladığı gecede konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

İstiklal Marşını okuma yarışmasında birinci Besar Mahsen olurken, Delal Hişşan ikinci, Abdurrahim Mahsan'da üçüncü oldu.

Yarışmanın birinciliğini elde eden Besar Mahsan'ın İstiklal Marşını coşku ile okuması davetlilerden büyük alkış aldı.

Programda Suriyeli öğrencilerinin okudukları ilahi, türkü ve tiyatro gösterileri ilgi ile izlenirken, programın sonunda ise Al Avde müzik öğretmenine, kurum müdürüne, Al Avde koordinatörü tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

(MSM-Y)



24.05.2017 08:12:29 TSI

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