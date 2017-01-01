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Başkan Seyfi Dingil: "İlaçlama Hatay Büyükşehir Belediyesinin görevidir"

- Hatay'ın sıcak ve rutubetli bir memleket olduğuna dikkat çeken Başkan Seyfi Dingil, büyükşehir belediyesinin biran önce ilaçla işine el atıp vatandaşları rahatlatması gerektiğini söyledi



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, haşere ile mücadele çalışmalarında ilaçlama görevinin Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu söyledi.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Büyükşehir belediyesiyle ilçe belediyeleri arasındaki sivrisinek ve haşereyle mücadele yetki karmaşasıyla ilgili Hatay'da gündemde olan ilaçlama konusu hakkında makamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Seyfi Dingil, ilaçlama işi ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın belediyelere genelge gönderdiğini, çevre ve çevre sağlığının korunması amacıyla haşere ve sivrisinekle mücadele edilmesi işinin planlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlama görevinin büyükşehir belediyesine ait olduğunun gelen genelgede açıkça görüldüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığından gönderilen genelgeyi basın mensuplarına okuyan Başkan Seyfi Dingil, "Bilindiği üzere 6360 sayılı Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun büyükşehir belediyelerinin sınırlarını düzenleyen 5'inci maddesi değiştirilmiş ve büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarına çıkartılmıştır. Çevre ve çevre sağlığının korunması amacıyla haşere ve sivrisinekle mücadele edilmesi işinin planlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlama görevinin büyükşehir belediyesine ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda haşere ve sivrisinekle mücadele ve ilaçlama görevinin ilk kademe belediyelerine ait olduğu ve ilgili araç, gereç, malzeme, ilaç vb. alımların başlatılması istemine yönelik olarak tesis olunan dava konusu 09.11.2006 gün ve 866 sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. İl sınırları içinde coğrafi şartları ve iklim koşullarının bir bütünlük arz etmesi, her ilçenin kendi mücadelesi için kullandığı ilaçların muhteviyatının ve bu muhteviyatın niteliklerinin farklılık gösterebileceği, farklı farklı ilaçların hava yolu ile başka ilçelere taşınmasının çevre ve toplum sağlığı açısından olumsuz sonuçlara sebep olabileceği değerlendirilmektedir. 5216 sayılı Kanun gereğince, büyükşehir belediyesi bulunan illerde, haşere ve vektör ile mücadeleyi tek elden yürütmek, mücadele için ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla ilaçlama hizmetlerinde temel görev ve sorumluluk büyükşehir belediyesinde olup, ilçe belediyeleri de ihtiyaç duymaları halinde bu hizmeti büyükşehir belediyeleri ile koordineli bir şekilde yapabileceklerdir. Konunun iliniz dahilindeki belediyelere duyurulması ve uygulamanın bu doğrultuda yürütülmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.'şeklinde belediyelere yazı gönderdi"dedi.



'Hepimizin amacı halka hizmet'

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Ben buradan Sayın Lütfü Savaş'a çağrıda bulunuyorum. Hepimizin amacı halka hizmet. Gelin bu sorunu çözelim. İlaçlama işi sizin göreviniz. Bu konuda mahkeme Danıştay, Sayıştay kararları var. Son olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğünün son gönderdiği genelgede çok açık. Bizler bugün varız, yarın başka arkadaşlar gelir ama bu konuların bir an önce açıklığa kavuşması gerek. Çünkü Hatay sıcak ve rutubetli bir memleket ve biran önce büyükşehir bu işe bir el atıp vatandaşları rahatlatmasını istiyoruz" diye konuştu.

(MSM-Y)



24.05.2017 08:23:15 TSI

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