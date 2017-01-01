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Uluslararası 1. Kapadokya Kültürel İmece Festivali düzenlendi



(Fotoğraflı)



Şerif Taşar

NEVŞEHİR (İHA) - Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi, 23-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Yunanistan'da ve Kapadokya'da, kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren sanatçı ve ressamlarla işbirliğiyle bir ilke imza atarak, "Uluslararası 1. Kapadokya Kültürel İmece Festivalini" düzenledi.

Düzenlenen festivale Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı Okan Özcan, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, İl Kültür Turizm Şube Müdürü Ömer Nair, Köy muhtarı Gültekin Kan,festivalin Yunanistan Temsilcisi Despoina Bougioukmanou Papandreo, Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi kurucusu Sibel Radiye Gül ile Küratör Sarkan Paydak, Yunan misafirler ve Türk vatandaşlar katıldı.

Festival yapılan açılış konuşmaları ile başladı, daha sonra ülkelere özgü halk oyunları gösterilerinin yapılmasının ardından Karşılaşmalar isimli Karma Serginin açılışı yapıldı. Açılış Kurdelesini programa katılan protokol üyeleri kesti. Sergide Venedik Maskeleri Sanatçısı Maria Mani, doğal taşları resimlerinde kullanan Ressam Dimitrius Alexiou ve yağlı boya sanatçısı Ressam Spiros Alexiou, Kapadokyalı Ressamlar İsmail Başer ve Mustafa Peker, eserlerini sergiledi.

Düzenlenen Festival, özellikle sanatçılar arasında kültürlerarası diyalog, barış ve dostluğu teşvik etmeyi ve Kapadokya'da yerel turizme katkı sağlamayı amaçlıyor. Konuk sanatçılar festival boyunca bölge belediyelerinin desteğiyle gezilere katılarak, Kapadokya'nın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetme ve Kapadokya'dan ilham alma fırsatlarını da yakalayacaklar.

(COŞ-AÖ-Y)



24.05.2017 09:01:18 TSI

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