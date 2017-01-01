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Kuşadası'nda üç boyutlu katı sanatı sergisi açıldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:07
Kuşadası'nda üç boyutlu katı sanatı sergisi açıldı
Kuşadası'nda üç boyutlu katı sanatı sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası Halk Eğitim Merkezi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kuşadası Şubesi tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılında düzenlenen Üç Boyutlu Kat'ı sanatı kursuna katılan öğrenciler tarafından hazırlanan eserler Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisinde sergilenmeye başlandı.
Kağıt ile deriden oyma ve kesme yöntemleriyle yapılan üç boyutlu katı sanatı eserleri sanatseverlerin beğenisini aldı. Yüzden fazla katı sanatı eserinin yer aldığı serginin açılışına Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın eşi Nil Kayalı ile belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Eğitmenler Günsu Atalay ve Serdar Atalay'ın verdiği özel eğitimle kursiyerler tarafından yapılan üç boyutlu kat'ı sanatı eserleri, 28 Mayıs tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilecek.
(ZH-MB-Y)

24.05.2017 09:07:48 TSI
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