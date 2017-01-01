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Başkan Toçoğlu, TÜVASAŞ Müdürünü ağırladı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:22
Başkan Toçoğlu, TÜVASAŞ Müdürünü ağırladı
Başkan Toçoğlu, TÜVASAŞ Müdürünü ağırladı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu kısa bir süre önce Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. İlhan Kocaarslan'ı makamında ağırladı. Kocaarslan'a hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Toçoğlu, TÜVASAŞ'ın Sakarya sanayisine önemli katkılar sunacağını temenni etti.
Kısa bir süre önce göreve başladığını ifade eden TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, "Şu anda Sakarya'ya alışmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir şehir. İnşallah ülkemizin en önemli kuruluşlarından birisi olan TÜVASAŞ'ta çok güzel işlere imza atacağız. Fabrikamızda çok büyük bir yoğunluk söz konusu. Yapacak çok işimiz var" dedi.
Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Toçoğlu, "Yeni görevinizin sizlere ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Fabrikanın şehrimiz açısından büyük önemi var. Ülkemizde demiryolları üretiminin merkezi olan illerden birisiyiz. Dünyanın dört bir yanına buradan vagon ihraç ediyoruz. Milli trenlerimizi de inşallah bu fabrikamızda üreteceğiz. TÜVASAŞ'ın güçlenmesi şehrimize de büyük güç katacaktır" diye konuştu.
(BCT-RFK-Y)

24.05.2017 09:22:26 TSI
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