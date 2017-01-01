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Osmanlı'nın unutulan Kutül-Amare Zaferi sergisi Bursa'da



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmanlı Ordusu'nun Çanakkale zaferinin ardından kazandığı ve Osmanlı'nın son zaferi olan Kutül-Amare Zaferi'nin orijinal fotoğraf ve mektupların yer aldığı sergi Bursalıların beğenisine sunuldu.

Osmanlı ordusunun bundan 101 sene önce kazandığı son zaferi olan ve Çanakkale Zaferi'nin hemen ardından birkaç ay sonra kazandığı Kutül-Amare Zaferi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen sergiyle Bursalılara anlatılıyor. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Zeki Müren Sergi Salonu'nda açılan sergide, İngilizlere karşı kazanılan destansı zafer birinci ağızdan yazılan mektuplar, fotoğraf, kitap ve mini maketlerle gezenlere yaşatılıyor.

Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ecdadın unutturulmak istenen tarihi zaferini bizlere 101 sene sonra tekrar hatırlatan güzel bir çalışma olduğunu söyledi. Altepe, Türk milleti olarak şanlı olduğumuzu, dünya tarihine yön veren, iz bırakan bir millet olduğumuzu ifade etti. Yüzyıllar boyu yönettiği memleketlerde güzellikleri yaşatan insanların torunları olduğumuzu dile getiren Altepe, "Bunu bizler değil gerçek tarihçiler söylüyor. Büyük Türk milletinin tekrar canlanmasını istemiyorlar. Ama bu millet dimdik ayakta durmaya devam edecek. Suriye başta olmak üzere tüm komşularımız huzura kavuşacak ve Türkiye ile birlikte güç birliği yaparak dünya barışına katkı sağlayacak. En büyük zaferlerimizden olan Çanakkale Zaferi'ni en güzel şekilde anıyoruz. Bu zaferin hemen ardından Kut bölgesinde İngilizlere karşı zafer elde ettik. Bozgun sonrası birçok general, subay ve 13 bin 300 esiri teslim almışız. Uzun seneler bu zafer gizlendi. Artık tek tek gizlenen güzellikler ortaya çıkarılıyor. Ecdadımızla gurur duyuyoruz. Bu millete güç ve sinerji katacak faaliyetler yapılması gerekiyor. Bu sergide bu yönde etkisi olacaktır. Sergide, bölgenin haritaları, savaşa katılan Mehmet Emin Bey'in tabloları, Enver Paşa'nın ve diğerlerinin fotoğrafları, gazeteler Mücahit Arap destekçilerinin izleri, telgraflar, hatıralar, maketler yer alıyor. Kut'ül-Amare zaferi her şeyiyle sergide anlatılıyor. Tüm Bursalıları sergiyi gezmeye davet ediyorum" dedi.

Serginin Küratörü Dr. Bekir Cantemir ise, "Kut Zaferi 29 Nisan 1952'ye kadar kutlandı. NATO'ya katılma süreciyle zaferin kutlanmasının istenmemesi sebebiyle bırakıldı. Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde 100. yıl münasebetiyle İstanbul'da ilk sergiyi açtık. Serginin ikincisini 101. yılında Bursa'da açıyoruz. Bu zaferle İngiliz ordusu 200 sene aradan sonra ilk defa 13 bin 300 asker, 13 general ve 480 subayını esir verdi. Bu olay, Dünya Savaşı'nı etkileyen önemli bir olaydır. Bu tür zaferleri anmanın, toplumsal bilinci ve güvenimizi tekrar oluşturmada önemli olduğunu düşünüyorum. Sergide emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ise, serginin hazırlanmasına katkı sunan herkese teşekkür ederken, kurdele kesimiyle sergi ziyarete açıldı. Sergi 03 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

(AÇ)



24.05.2017 09:26:40 TSI

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