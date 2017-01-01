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Biga Anadolu Lisesi'nde mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Anadolu Lisesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı.

Okul Müdürü Ahmet Dere, dokuzuncu dönemde 164 öğrenciyi mezun ettiklerini söyledi. Dere, 9 yılda toplam 957 öğrenciyi mezun ettiklerini belirterek, "lise, üst öğrenim öncesi asgari düzeyde öğrencilerimizin hem kendilerini hem çevresini hem ülkesini hem de dünyayı tanıma noktasında bilgi edindikleri bir dönem. Fakat çağdaş bir dönemin içinde yaşadığımız bu dönem lise hayatımızı şekillendirmek için yeterli değil. Kesinlikle üniversal iklimden geçmek gerekir. Üniversitede lisans düzeyindeki eğitim günümüzde artık yeterli düzeyde görülmemektedir. İnanıyorum ki 164 öğrencimiz girecekleri sınavda arzu ettikleri sonucu elde edeceklerdir" dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, okulu ilk üç derecede bitiren öğrencilere plaket verdi. Okul birincisi Buket Adalı okul kütüğüne plaket çaktı. Tören öğrencilerin kep atması ile son buldu.

(GD)



24.05.2017 09:41:57 TSI

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