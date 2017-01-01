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Karaman'da "Dünya Meteoroloji Günü" etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ali Osman Kaşıkçı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Hafta dolayısıyla Vali Tapsız'a çiçek takdim eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kaşıkçı ziyarette, meteoroloji biliminin tarihçesi ve faaliyetleri hakkında Vali Tapsız'a bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Tapsız, bilim, sanayi, inovasyon, sağlık gibi birçok alanda çok önemli bir yere sahip olan, bu özelliği ile toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren meteoroloji biliminin, Dünya Meteoroloji Günü vasıtasıyla büyük kitlelere duyurulması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Vali Tapsız, meteoroloji biliminin doğru anlaşılmasıyla birlikte hayatımızın farklı alanlarında yaşanan sorunların giderilmesinde önemli bir yere sahip olacağına olan inancını belirterek, İl Müdürü Kaşıkçı'yı tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi.

(MD-FM-Y)



24.05.2017 09:52:51 TSI

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