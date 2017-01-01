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Karaman'da Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman'da Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Vali Süleyman Tapsız başkanlığında toplandı.

Toplumumuzun en önemli kanayan yaralarından birisinin uyuşturucu ve madde bağımlılığı olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Vali Tapsız, bugün terörle nasıl etkin bir şekilde mücadele ediliyorsa toplum sağlığının korunmasına yönelik olarak uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile aynı oranda mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Güvenlik birimleri tarafından yürütülen yoğun ve gayretli çalışmalarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadığını ve bu noktada önemli yol kat edildiğini belirten Tapsız, "Böyle önemli bir konuda kamu kurum ve kuruluşlarının da üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesi gerekir. Gençlerimizi ve toplumumuzu derinden etkileyen bu sorunu çözüme kavuşturabilmek için tüm kurumların birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışması gerekir" dedi.

Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele konusundaki toplantıların ve çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını söyleyen Vali Tapsız, son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ve sürdürülen bu mücadelede gösterdikleri üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı emniyet ve jandarma personelini kutlayarak onları ödüllendirdi. Vali Tapsız, konuşmasının sonunda uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aynı hassasiyet, aynı azim ve kararlılık içerisinde yürütülmesini istedi.

Toplantıda, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili bir sunum gerçekleştirilirken, toplantının sonunda kurum müdürleri uyuşturucu sorunu ve bu sorunun çözümü noktasında yapılabilecekler hakkında görüşlerini belirtti. Toplantıya, Vali Tapsız'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. Sezer Işıktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, Belediye Başkan Vekili Beytullah Karakaş, ilgili kurum müdürleri ve koordinasyonun diğer üyeleri katıldı.

(MD-FM-Y)



24.05.2017 10:02:38 TSI

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