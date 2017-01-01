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Festivalde En güzel Batırık için yarıştılar

- Festivale yurt içinden ve yurt dışından katılan halk oyunları ekipleri ve davetlilere belediye personelleri tarafından büyük leğenlerde yapılan batırıklar ikram edildi



(Fotoğraflı)



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - Silifke'de 44.'sü kutlanmakta olan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri içerisinde En Güzel Batırık Yarışması düzenlendi.

Etkinlik içerisinde, festivale yurt içinden ve yurt dışından katılan halk oyunları ekipleri ve davetlilere belediye personelleri tarafından büyük leğenlerde yapılan batırıklar ikram edildi.

Demokrasi Parkı'nda düzenlenen yarışmada batırığın temizliği, lezzeti ve aroması, renk ve kokusu, kıvamı, malzemenin niteliği, servis şekli, kullanılan kaplar dikkate alınarak değerlendirme yapıldı.

Yarışma öncesi festivale misafir olarak katılan Tire, Gürcistan, Bergama, Afagder, Ankafem ve Thailand Halk Dansları Topluluğu izlenmeye değer gösterilerini sundular. Demokrasi parkında düzenlenen etkinlikte yerli ve yabancı halkoyunları gurupları bir birinden farklı oyunları ile izleyicilerden tam not aldılar.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, batırığın Silifke'de misafirlikte hemen hemen her ev sahibinin ikram ettiği ince bulgurdan yapılan soğuk bir içecek olduğunu, bu içeceğin çok besleyici ve lezzetli olduğunu kaydetti. Turgut, batırık yarışmasına katılan bütün yarışmacılara ve davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

(MŞN-Y)



24.05.2017 10:02:45 TSI

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