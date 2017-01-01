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Nusaybin'de Dünya Çevre Günü etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Cihat Şayık

MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde gösteriler düzenlenip, stantlar açıldı.

Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler Mitanni Kültür Merkezinde yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şehmus Biltek, yaptığı açılış konuşmasında, 1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla 5 Haziran'ın Dünya Çevre günü olarak kabul edildiğini hatırlatarak, "Dünyayı saran küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, hızlı nüfus artışları, bilinçsizce doğaya attığımız sanayi atıkları, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler ve benzeri faktörler hava, su ve toprak kirliliğine yol açmaktadır. Bu da dünyanın tabi dengesinin bozulmasına sebep olmakta, tüm insanlığın geleceğini doğal hayatı tehdit etmektedir. Hedefimiz, ülkemizi yaşanılabilir çevre anlayışı içerisinde geleceğe taşımaktır. Yaşam kaynaklarımızı korumak için hep birlikte el ele vererek çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir çevre bırakmaya gayret etmeliyiz" dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından atık pil ve geri dönüşümün anlatıldığı tiyatro gösterimi yapıldı. İlçede atık pil ve geri dönüşüme destek veren okullara Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şehmus Biltek tarafından belge verildi. Etkinlik, katılımcılara fidan dağıtılmasıyla sona erdi.

(CŞ-MP-Y)



24.05.2017 10:16:09 TSI

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