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Didim Kaymakamı Yönden'den esnaf odasına hayırlı olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Geçtiğimiz günlerde resmi olarak açılan Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası hizmet binasının açılış törenine Aydın'daki toplantısı nedeniyle katılamayan Didim Kaymakamı İskender Yönden eşi Ayşenur Yönden ise birlikte Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti.

Ziyarette Oda Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, Başkan yardımcısı Metin Destici, Denetim Kurulu Başkanı Erkan kaya ile Denetim kurulu üyesi Fırat Durmaz katıldı. Kaymakam Yönden Didim Esnaf Odasının yeni hizmet binasının ilçeye ve esnaflara hayırlı olmasını dilerken, Esnaf Odasının yeni yerinde çalışmalarında başarılar diledi.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu ise hizmet binasının içerik ve özellikleriyle ilgili Kaymakam Yönden'e bilgiler vererek, Didim'e yeni bir hizmet binası kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı. Ziyarette Esnaf Odasının çalışmaları ve Yaz dönemindeki çalışmalar masaya yatırıldı.

(HÇ-MB-Y)



24.05.2017 10:27:22 TSI

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