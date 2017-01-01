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İpekyolu Belediyesinden seyyar satıcı ve çadır operasyonu



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İpekyolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, değişik kentlerden gelerek rastgele çadır kuranlarla seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenledi.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur, güven ve sağlıklı yaşam kapsamındaki denetimleri neticesinde Şafak Mahallesinde ve Sıhke Gölü civarında gelişi güzel kurulan çadırları kaldırdı. Çevrede gürültü ve görüntü kirliliğine neden olan 100 civarında çadırı kaldıran ekipler, ayrıca İpekyolu Belediyesinin yetki ve sorumluluğundaki anayol, cadde ve bulvarlarda dilencilere ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerine de devam ediyorlar.

(MSA-Y)



24.05.2017 10:36:14 TSI

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