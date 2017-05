YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İmam hatipli öğrencilerinden örnek davranış

İmam hatipli öğrencilerinden örnek davranış



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van'da daha önce harçlıklarını Halep'e göndererek örnek bir davranış sergileyen İpekyolu Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencileri, şimdi de İdlip'te yaşananlara sessiz kalmayarak yardım kampanyası başlattı.

Van'ın en eski okullarından biri olan ve proje okulu unvanı kazanan İpekyolu Merkez İmam Hatip Lisesi, ayrıca bu başarılarını 'İmam Hatipli Olma Bilinciyle' sosyal alanda da gösteriyor. Bu kapsamda daha önce Suriye'nin Halep kentine harçlıklarını gönderen öğrenciler, bu sefer de İdlip'te yaşananlar için yardım kampanyası başlattı. Kısa bir süre içinde 5 bin 75 TL toplayan öğrenciler, bu yardımı Okul Müdürü Süleyman Yavuzer ile birlikte İHH yetkililerine teslim ettiler.

İdlip'te özellikle ilaç ihtiyacının karşılanması için kullanılması istenen yardım paralarını teslim alan Van İHH Yetkilisi İbrahim Çinkılıç, bu örnek davranışlarından dolayı öğrenci ve okul idarecilerini tebrik etti. Çinkılıç, "Suriye'de 6 yıldır devam eden ve 25 binden fazlası çocuk olmak üzere 600 binden fazla kişinin öldüğü savaşta mağduriyetler devam ediyor. Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere insanlar zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştıkları ülkede, özellikle insani anlamda çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu durumun farkında olan öğrencilerimiz, öğretmen ve idari kadroda yer alan hocalarımızın da katkıları ile daha önce harçlıklarından ve yaptıkları kermesten topladıkları paraları Halep'te göndermişlerdi. Şimdi ise İdlip'te yaşanan ilaç sıkıntısının giderilmesi için topladıkları 5 bin 75 TL'yi bize teslim ettiler" dedi.

Okul öğrencilerinin 'Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi' kapsamında 6 yetime hamilik ettiğini hatırlatan Çinkılıç, "Dünyadaki yetim gerçeğinin farkında olan öğrenci kardeşlerimiz, sınıflarında oluşturdukları yetim köşeleri ile her an onlarla birlikte olduklarını göstermektedirler. Peygamber Efendimizin 'Kalbinin yumuşamasını istiyorsan yetime merhamet et' düsturu gereği hareket eden bu kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyoruz. Yardımlaşma duyarlılığını her fırsatta değerlendiren öğrenciler ve okul idaresi, okul yemekhanesinde fazla kalan yemeklerin israf olmaması için çevrelerinde tespit ettikleri yoksul ailelere dağıtım yapmaktadırlar. İşte bu nedenle şimdi Suriye'deki ilaç sıkıntısına çare olabilmek için böyle bir kampanya yapmış ve bu paraları toplamışlar. Tüm bu yardımseverlikleri için özellikle Okul Müdürü Süleyman Yavuzer Beye, idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Okul öğrenciler ise, ellerinden geleni yaptıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, diğer okullardan da bu anlamda duyarlılık göstermelerini istediler.

(MD-MSA-Y)



24.05.2017 10:47:32 TSI

NNNN