Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH) tarafından Ramazan ayı dolayısıyla il merkezi ve ilçelerdeki 250'si yetim aile olmak üzere toplam bin 250 ihtiyaç sahibi aileye kumanya dağıtılacağı bildirildi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda yetim aileleri ve ihtiyaç sahibi aileleri unutmayan Bitlis İHH, bu Ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi amaçlıyor. İlk etapta bin 250 Ramazan kumanyası dağıtacak olan Bitlis İHH, hayırseverlerden gelecek desteklerle bu sayıyı 2 bine çıkarmayı hedefliyor.

Bu yıl Ramazan ayında yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, "Bitlis İHH olarak bu yılki Ramazan ayında ilk etapta Bitlis merkez ve ilçelerindeki 250'si yetim aile olmak üzere toplam bin 250 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan kumanyası dağıtacağız. Bunun yanında yine çalışmalar kapsamında yaklaşık bin yetim çocuğumuzu giydiriyoruz. Yine bunun yanında her ilçemizde yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik iftar programları düzenleyeceğiz. Her yıl Ramazan ayının 15. günü kutlanan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla da Tatvan'da yetim ve ihtiyaç sahibi aileler için kaynaşma iftarı vereceğiz. İnşallah bizler bir yandan bunları gerçekleştirirken diğer yandan ise hayırseverlerin desteklerini almaya devam edeceğiz. Hayırseverler, Bitlis İHH adına Albaraka Türk Bankasının Tatvan Şubesinde bulunan TR96 0020 3000 2017 1313 0000 01 No'lu yardım hesabımız aracılığıyla yardımlarını bizlere ulaştırabilirler. İnşallah yapılacak yardımlarla Bitlis genelinde yapacağımız kumanya dağıtım sayınını 2 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesile ile şimdiden herkesin Ramazanı şeriflerini tebrik ediyor, tüm hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

24.05.2017 10:47:36 TSI

