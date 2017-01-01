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Gölpazarı'nda Köy Arsa Değerleri Komisyonu toplandı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:01
Gölpazarı'nda Köy Arsa Değerleri Komisyonu toplandı
Gölpazarı'nda Köy Arsa Değerleri Komisyonu toplandı

(Fotoğraflı)

Arslan Altındiş
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Köy Arsa Değerleri Komisyonu toplantısı yapıldı.
Gölpazarı Belediyesinde, Başkanı Vedat Kazıcı başkanlığındaki toplantıya 5 mahalle ve 48 köy muhtarı katıldı. Arsa fiyatlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Başkan Kazıcı, "Komisyon, 4 yılda bir toplanıp köylerde bulunan arsaların rayiç bedellerini belirliyor. 48 köy ve 5 mahalle muhtarı ile arsa fiyatlarını değerlendirdik. 2018 yılından itibaren geçerli olacak fiyatlar, bu yıldan çok az bir farkla olacak. 2019 yılında ise Bakanlar Kurulu 2018 fiyatlarına göre bir artış belirleyecek" dedi.
Toplantı sonunda muhtara yemek ve çay ikram edildi.
(CKT-MET-Y)

24.05.2017 11:01:24 TSI
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