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Kayserispor deplasmanları bitiriyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:05
Kayserispor deplasmanları bitiriyor
Kayserispor deplasmanları bitiriyor
- Kayserispor'u deplasman karnesi ligde tuttu

(Fotoğraflı)

Erhan Kan
KAYSERİ (İHA) - Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de Pazar günü oynayacağı Kardemir Karabükspor karşılaşması ile 2016-17 sezonunda son kez deplasman maçına çıkmış olacak. Son iki haftadır kendi sahasında mücadele eden ve Atiker Konyaspor'u yenerek ligde kalmayı garantileyen Sarı-Kırmızılı takım geçtiğimiz hafta sonu ise Adanaspor ile berabere kalmıştı.
Ligde rahat bir konumda bulunan Kayserispor, Pazar günü deplasmanda son maçını Kardemir Karabükspor ile oynayacak. Ligde bu sezon oynadığı 16 deplasman maçında başarılı bir grafik çizen Kayseri ekibi 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alarak toplam 16 puan topladı. Bu performansı ile sadece deplasman maçları göz önüne alındığında Süper Lig'deki 18 takım arasında 10. basamakta yer alan Kayesrispor, bir anlamda bu sezon deplasmanlardaki başarılı performansı ile lige tutunmuş oldu. Deplasmanlarda 22 gol atan Kayserispor kendi kalesinde ise 33 gol gördü. Kardemir Karabükspor deplasmanında bu istatistiklerini geliştirmeye çalışacak olan Kayserispor, ardından kendi sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı ile lige nokta koyacak. Sarı-Kırmızılı takım buna karşılık bu sezon iç sahada oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 21 puan topladı. İç saha maçlarında rakip fileleri 23 kez havalandıran Kayseri ekibi kendi kalesinde ise 23 gol gördü. Bu performansı ile iç saha sıralamasında 14. basamakta yer bulabilen Kayserispor'un böylece deplasman karnesinin önemi daha iyi ortaya çıkmış oldu.
(AÖ-Y)

24.05.2017 11:05:41 TSI
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