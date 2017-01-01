YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayserispor deplasmanları bitiriyor

Kayserispor deplasmanları bitiriyor

- Kayserispor'u deplasman karnesi ligde tuttu



(Fotoğraflı)



Erhan Kan

KAYSERİ (İHA) - Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de Pazar günü oynayacağı Kardemir Karabükspor karşılaşması ile 2016-17 sezonunda son kez deplasman maçına çıkmış olacak. Son iki haftadır kendi sahasında mücadele eden ve Atiker Konyaspor'u yenerek ligde kalmayı garantileyen Sarı-Kırmızılı takım geçtiğimiz hafta sonu ise Adanaspor ile berabere kalmıştı.

Ligde rahat bir konumda bulunan Kayserispor, Pazar günü deplasmanda son maçını Kardemir Karabükspor ile oynayacak. Ligde bu sezon oynadığı 16 deplasman maçında başarılı bir grafik çizen Kayseri ekibi 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alarak toplam 16 puan topladı. Bu performansı ile sadece deplasman maçları göz önüne alındığında Süper Lig'deki 18 takım arasında 10. basamakta yer alan Kayesrispor, bir anlamda bu sezon deplasmanlardaki başarılı performansı ile lige tutunmuş oldu. Deplasmanlarda 22 gol atan Kayserispor kendi kalesinde ise 33 gol gördü. Kardemir Karabükspor deplasmanında bu istatistiklerini geliştirmeye çalışacak olan Kayserispor, ardından kendi sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı ile lige nokta koyacak. Sarı-Kırmızılı takım buna karşılık bu sezon iç sahada oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 21 puan topladı. İç saha maçlarında rakip fileleri 23 kez havalandıran Kayseri ekibi kendi kalesinde ise 23 gol gördü. Bu performansı ile iç saha sıralamasında 14. basamakta yer bulabilen Kayserispor'un böylece deplasman karnesinin önemi daha iyi ortaya çıkmış oldu.

(AÖ-Y)



24.05.2017 11:05:41 TSI

NNNN

