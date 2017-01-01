Buzağıdaki 'ay yıldız' benzeri şekil ilgi uyandırdı
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir buzağının üzerindeki 'ay yıldız'ı andıran şekil, insanların ilgisini çekti.
Adıyaman merkeze bağlı Bebek köyü Şiraz mezrasında Mehmet Lütfü Gürbüz'e ait inek doğum yaptı. Aile, doğan buzağının üzerinde ay yıldıza benzer bir şekil gördü. Bunun üzerine sevimli hayvan, köyde ilgi odağı oldu. 'Polat' isimli buzağının çok ilgi gördüğünü ve kendileri için milli bir gurur olduğunu belirten Mehmet Lütfü Gürbüz, "Buzağılarımız doğduğunda fotoğraflarını çekiyoruz. Fotoğrafını çektiğimde ay yıldızı fark ettim ve çok sevindim. Bayrağımızın simgesini görünce çok gururlandım. Buzağımızın üzerinde ay yıldız olduğunu söyleyince arkadaşlar ve köylüler gelip bakıyorlar. Bizim milli bir gururumuz oldu" dedi.
(AHM-SD-Y)
24.05.2017 11:13:04 TSI
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