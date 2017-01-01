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Bulanıklı çiftçilere sebze fidesi dağıtımı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:14
Bulanıklı çiftçilere sebze fidesi dağıtımı
Bulanıklı çiftçilere sebze fidesi dağıtımı

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Kaymakamlığı tarafından 23 çiftçiye domates, patlıcan, biber ve salatalık fidesi dağıtıldı.
Kaymakamlığın katkılarıyla ilçede ürün çeşitliğinin arttırılması, çiftçilerin üretime yönlendirilmesi ve ekonomik olarak daha iyi duruma gelinmesi için domates, patlıcan, biber ve salatalık fidesi dağıtıldı. Bulanık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Erzurum Uzundere'den getirilen sebze fideleri çiftçilere teslim edildi. Sebze fideleri dağıtımına katılan Kaymakam Hacı Arslan Uzan, imkânlar dâhilinde üreticileri desteklediklerini belirterek, "Bu yıl toplamda 52 bin fide dağıtımı yaptık. Seneye bu rakam 100 bin üzerinde olacak. Çiftçilerimizden beklentimiz, tarımsal faaliyetlerin her aşamasında, tarım müdürlüğü ve işin ehli olanlarla daima istişare halinde olmalarıdır. Önemli olan hatalarımızdan ders almaktır. Doğru bildiğimiz yanlışlar olabilir. Bir de ilçemizde hiç ceviz ve badem bahçeleri görmedim. Çeşitliliğe önem verelim. Ceviz ve badem her iklimde yetişebilir. Ben Uzundere'de görev yaptığım zaman, oranın çok soğuk olmasına rağmen ceviz ve badem bahçeleri ile geçimini sağlayan birçok aile gördüm. Bulanık'ta neden bu bahçeler olmasın. İlçemizde önem verilmesi gereken bir diğer husus da sulama sistemidir. Damla sulama sistemini bir an önce kullanın. Bu sistemle yapılan sulamada hem ekonomik yönden, hem de zaman kaybından tasarruf sağlayıp bilinçli bir çiftçilik yapmış olursunuz. Yani az suyla çok yeri sulayabilirsiniz. Böylece ekonomik getiriniz artacak ve su sarfiyatınız ise düşecektir'' dedi.
(MSA-Y)

24.05.2017 11:14:02 TSI
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