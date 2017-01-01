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Uludağ Üniversitesi'nden başarılı sporculara 'teşvik ödülü'

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:14
Uludağ Üniversitesi'nden başarılı sporculara 'teşvik ödülü'
Uludağ Üniversitesi'nden başarılı sporculara 'teşvik ödülü'

(Fotoğraflı)

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı kazanan sporculara, takımlara ve akademisyenlere 'spora teşvik ödülleri' vereceklerini açıkladı.
Uludağ Üniversitesi spor ödülleri 2017 töreni Çamlık Yemekhanesi'nde gerçekleştirildi. Törene Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ, UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, rektör yardımcıları, akademisyenler, spor yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Ödül töreninin açılışında konuşan Rektör Yusuf Ulcay, "Uludağ Üniversitesi olarak 2016 yılı içerisinde üniversitelerarası müsabakalarda 23 branşta 25 takımla yarıştık. Takım halinde toplam 5 kupa kazandık. 2017 yılında ise üniversitelerarası müsabakalara 25 branşta 39 takım ve 299 sporcu öğrenci ile katıldık. 3 dalda şampiyonluk olmak üzere kupa sayımızı 9'a çıkardık. Badminton, Wushu ve Tekvando spor branşlarında Türkiye şampiyonlukları elde ettik. Ayrıca 4 takımımız önümüzdeki Haziran ve Temmuz aylarında üniversitemizi ve ülkemizi Avrupa Üniversitelerarası Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazanmıştır. Tüm sporcularımızda gurur duyuyor ve hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum" dedi.
Üniversite yönetimi olarak bundan sonraki süreçte de öğrencilerin spor yapmaları için yeni yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizen Rektör Yusuf Ulcay, başarı kazanan öğrenciler ve akademisyenler için de ödül teşvik sistemini hayata geçireceklerini kaydetti. Ulcay konuşmasına şöyle devam etti:
"Sportif altyapıya ve sporcularımıza desteklerimizi arttırarak sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Buradan da tüm öğrenci ve akademisyenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Uludağ Üniversitesi olarak ödül yönetmeliği kapsamında, ulusal ve uluslararası alanda derece elde eden öğrencilerimize, takımlarımıza ve hocalarımıza rektörlük olarak spora teşvik ödülleri uygulamasını başlatacağız."
28 takım ile 336 öğrenciye katıldıkları turnuvalar ve elde ettikleri başarılar sebebiyle teşekkür belgeleri takdim edildi.
(MŞ)

24.05.2017 11:14:18 TSI
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