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İZAYDAŞ 5. geleneksel bayanlar bowling turnuvası tamamlandı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İZAYDAŞ'ta bu sene beşincisi yapılan bowling turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ'ın bayan çalışanları, geleneksel 5. Bayanlar Bowling Turnuvasını başarıyla tamamladı. Beş hafta boyunca samimi bir ortamda tatlı bir rekabetin yaşandığı turnuvada ilk üçe giren takım ve sayı kraliçesi kupa ile ödüllendirilirken tüm katılımcılara madalyaları verildi. Bowling turnuvasında, dörder kişiden oluşan takımlar toplam altı yolda mücadele etti. Oluşturulan fikstür ile takım olarak toplanan puanlar sonucu önde bitiren takımlar üçer puan kazandı. Beş hafta süren turnuvanın sonunda dereceye giren takımlar belirlenirken Burçin, Esra, Şenay ve Tuğba'dan oluşan Endorfin takımı şampiyon oldu. Asiye, Özlem, Bilge ve Arzu'dan oluşan Sadece İzle takımı ikinci, Züleyha, Gözde, Fatma ve Gülşah'tan oluşan Nazar takımı üçüncü oldu. Endorfin takımından Tuğba Rakan ise bireysel olarak topladığı puanlarla Sayı Kraliçesi oldu. Genel Müdür Muhammet Saraç, turnuvaya katılan bayan çalışanlara teşekkür ederek, tek tek tebrik etti. Başarılı sporcular Genel Müdür Muhammet Saraç'ın elinden kupalarına kavuşurken, turnuvaya katılan İZAYDAŞ'ın tüm kadın çalışanlarına madalya verildi. Renkli görüntülerin öne çıktığı turnuvada İZAYDAŞ'ın kadın çalışanları, hem spor yapma hem de eğlenip iş stresinden uzaklaşma imkanı buldu.

(İG-RFK-Y)



24.05.2017 11:15:25 TSI

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