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Muğlalı dizi ve sinema oyuncuları kenetlendi

- Çekimleri Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gerçekleşen Bahtiyar Bahtıkara filmini Galasında bir araya gelen Muğlalı oyuncular, her alanda birlikte ve beraber hareket etme kararı aldı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çekimleri tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde vizyona giren Bahtiyar Bahtıkara'nın Muğla Galası, Zeybek Sineması'nda yapıldı. Filmi Muğlalı oyuncular hep birlikte izledi. Gülnihal Demir'in başrollerinden birini üstlendiği filmde birçok Muğlalı oyuncu da yer aldı.

Bugüne kadar Muğla'da ve Muğla dışında birçok sinema ve TV dizisinde rol alan Muğlalı oyuncular dağınık ve kopuk olmaları nedeniyle bir araya gelememişti. Muğlalı oyuncular bundan sonra kenetleneceklerini ve birlikte hareket edeceklerini söylediler.

Seydikmer'de çekilen ilk sinema filmi olan, başrollerinde Kadir Çöpdemir, Yeşim Salkım ve Muğlalı Gülnihal Demir'in rol aldığı Bahtiyar Bahtırkara'nın Muğla Galası Zeybek Sineması'nda yapıldı. Galaya filmde rol alkan 6 Muğlalı oyuncunun dışında rol almayanlar da katıldı. Muğlalı oyuncular adına konuşan Gülnihal Demir, "Ege'ye uygun bir film oldu. Muğla'dan 6 oyuncuya rol verildi. Bundan sonra Muğlalı oyuncular olarak kenetlenerek birlikte hareket edeceğiz. Böylece daha çok arkadaşımız burada çekilecek filmlerde daha çok rol alacaklar. Muğlalı oyuncuların hepsi rolünü iyi yapan insanlar. Kısa sürede aranan isimler olmaları zaten bunun göstergesi" dedi.

Galaya filmde rol alan oyuncular Gülnihal Demir, oğlu Yiğit Dören, torunu Güneş Dören ile Gülfidan Sarı, Osman Bayar ve Necati Tercan, diğer Muğlalı oyuncular Emine Şahin, Kâzım Aysel, Yönetmen Mustafa Kara, Alaaddin Durdu, Yeter Altıok, Ceyhan Kapız, Nihat Kapız, Cennet Nur Tekin, Funda Dören ve Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ünver katıldılar.

(BT)



24.05.2017 11:15:59 TSI

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