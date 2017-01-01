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Ramazan ayında bazı işyerlerinin çalışma saatleri uzatıldı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı dolayısıyla, bazı iş kollarındaki esnafın çalışma saatlerini uzattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin aldığı karar ile lokanta, kahvehane, kafeterya, çay bahçesi, çay ocağı ve internet salonu faaliyet konulu işyerleri sahura kadar vatandaşlara açık olacak. Kocaeli geleninde uygulanacak bu karar sadece belirtilen bu iş kollarında uygulanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümeni, Ramazan Ayı'nda Kocaeli'ndeki farklı faaliyet konularındaki işyerlerinin sahura kadar açık kalmasına karar verdi. Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Ayı'nda her ilçede farklı saat uygulamaları gerçekleştiriliyordu. Alınan bu karar ile Ramazan Ayı'nda il genelinde bütünlük sağlanmış olacak. Böylece belirtilen bu iş kollarındaki işyerleri sahura kadar açık olup, vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

(İG-RFK-Y)



24.05.2017 11:18:29 TSI

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