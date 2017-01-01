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AK Parti'li Erdem fabrika yönetimiyle görüştü



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Söke'deki konfeksiyon fabrikasının üretimi durdurma kararı sonrasında ilçede binlerce kişiye ekmek kapısı olan fabrika sorumluları görüştü.

Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "Söke'deki Lee-Wrangler konfeksiyon fabrikasının üretimi durdurma kararını üzüntüyle öğrendik. Fabrika sorumlusu Aslı Akıntürk'le yaptığımız telefon görüşmesinde; Şirketin sadece Söke'de değil tüm Dünya'da üretimden çıkma kararı aldığını belirtti.

Şirket Türkiye'de ve Dünya'da faaliyetine devam edecek ancak satacağı ürünleri kendisi üretmeme kararı almış. Alınan kararın siyasi veya dış politika boyutunun asla olmadığını da belirtti. Biz Şirket'in üretime devam etmesi için Ekonomi Bakanlığı boyutuyla yardımcı olabileceğimizi de belirttik. Ama böyle bir durumun olmadığını Şirket'in aldığı kararın Türkiye'ye mahsus bir durum olmadığını da söyledi. Uzun yıllar Söke'ye hizmet eden bu fabrikanın kapanacak olması gerçekten üzücüdür. Bu fabrikadan ekmek yiyen Sök'li hemşerilerimiz adına da üzüntümüzü belirtmek isteriz. Söke OSB'nin hızla gelişmesi sonucunda Söke'deki istihdama büyük katkılar sağlanmaktadır.

Önümüzdeki süreçte Söke OSB'de yeni açılacak fabrikalarda yeni istihdam imkânları oluşacaktır. Mevcut fabrikanın başkaca işletmeciler tarafından devralınması ve işletmeye devam etmesi en büyük arzumuzdur. Bu konuda biz de katkı vermeye hazırız" dedi.

(MB-Y)



24.05.2017 11:18:29 TSI

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