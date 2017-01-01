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Başkan Büyükkılıç, "Kültür, sanat ve edebiyata çok önem veriyoruz"



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Kültür, Sanat ve Edebiyat'a çok önem verdiklerini bu bağlamda "ŞİİR AKŞAMLARI" etkinliği ile hem şiir dinletisi ziyafeti hem de Türk Sanat Müziği Konseri düzenlediklerini söyledi.

TRT İstanbul Eski Sanatçısı Yıldırım Bekçi...

TRT İstanbul Radyosu Eski Sanatçılarından Yıldırım Bekçi, tarafından seslendirilen eserler ile Türk Sanat Müziği hayranlarının güzel bir gece yaşadığını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, kültür ve sanat alanında yapılan etkinlikleri ile Kayserililerin gönüllerine hitap eden, bireylerin iç dünyasını aydınlatan bu tür etkinlikler ile Kültür-Sanat Belediyeciğini de kanıtladığını kaydetti.

Şiirler ile makamların buluştuğu etkinlik

Solist Yıldırım Bekçi tarafından çeşitli makamlarından toplam 10 eserin seslendirildiği konserin ara bölümlerinde, şairlerin kendi sesinden şiirlerinden okunduğunu belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç "Bu şehrin sadece fiziki alt yapısını değil yaşayan bireylerin sportif, eğitimsel, kültür ve sanatsal çalışmalarını önemsiyoruz. Belediye olarak spor ve sporcunun dostu, kültür ve sanat icra edenlerin destekleyici, eğitimin ve eğitimcinin özellikle öğrencilerin hizmetkârıdır. Bu tür müzik konserleri ile müzikseverlere bir bakıma müzik ziyafeti sunulmaktadır" dedi.

Müzik konserleri ve şiir dinletileri devam edecek.

Seyircilerin büyük bir zevk ve keyif ile Semih Sergen, Hayati İnanç, Nurullah Genç, Recep Garip ve Ali Vural gibi şairlerin şiir dinletileri ve Solist Yıldırım Beyazıt tarafından seslendirilen eserleri dinlediğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu tür kültür ve sanat etkinliklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



24.05.2017 11:19:39 TSI

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