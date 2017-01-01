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Bozbey Halk Günü'nde 150 kişiyle görüştü



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Halk Günü'nde vatandaşları dinledi.

Başkan Mustafa Bozbey, Halk Günü'nde yurttaşları Nilüfer "Barış Meclisi"nde ağırladı. Halkın talep ve dertlerini dinleyen Bozbey, çözüm için talimat verdi. Mudanya'dan gelen şair İsmet Gür'ün soruları üzerine ulaşım konusuna işaret eden Bozbey, "Sürekli nüfus olarak gelişen Bursa'da mevcut sistemlerle ulaşımın çözülemeyeceği anlaşıldı. Bursa trafiğinin çözümü yer altı metro sistemidir. Dünyanın birçok yerinde ulaşım sistemi yolcunun ayağına gider. Bizde ise tam tersi yolcu ulaşım sistemine gidiyor. Böyle olunca vatandaş kendi özel aracına yöneliyor" dedi.

Halk Günü'ne katılanlar arasında Bursa Kütahyalılar Derneği de vardı. Bozbey'e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Keramet Ünal, halk tarafından çok sevilmesinin sebebini sordu. Bozbey, "Kimseyi ötekileştirmeme felsefem var. Ben insanları seviyorum. İnsanların iyi, kötü gününde yanında olmaya çalışıyorum. Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız karşınızdakine de öyle davranın" diye konuştu.

Gün boyu 150 kişiyi dinleyen Bozbey'e Bursa Kütahyalılar Derneği plaket, Nilüfer Sevgi Korosu da çiçek verdi. Görüşmeler sırasında Başkan Bozbey kendisini ziyarete gelen 7. sınıf öğrencisi Emircan Özşaşılar'ı koltuğuna oturtarak bir süre sohbet etti.

(MŞ)



24.05.2017 11:23:06 TSI

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