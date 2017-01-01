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Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hatıra ormanı oluşturdu



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Açık İnfaz Kurumu karşısındaki yerleşkeye hatıra ormanı oluşturarak 500 fidan dikti.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde, cezalarını infaz etmekte olan hükümlülerle birlikte ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Durmuş, "Öğle arasında Hakim, savcı meslektaşlarımız ve hükümlülerle birlikte ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdik. Kars'tan ayrılırken bir anımız olsun istedik ve mahkumlar açısından da iyi oldu. Yoğun bir iş temposunda rahatlık olsun dedik. Şu an duruşmalar devam ediyor. Kars bu konuda yoğun bir faaliyet dönemi içerisinde" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yaklaşık 500 fidan toprakla buluştu. Fidanların can suyunu Başsavcı Serdar Durmuş ve katılımcılar birlikte verdi. Hatıra ormanı fidan dikimi sonrası Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş ve beraberindekiler bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Hatıra Ormanı" fidan dikim etkinliğine, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Soner Fevzi Vurur, Denetimli Serbestlik Müdürü Ali İhsan Balaban, Kars T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Turgay Kartal, hakim, savcılar ve denetimli serbestlik hükümlüleri katıldı.

(IÇ-AT-Y)



24.05.2017 11:30:55 TSI

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