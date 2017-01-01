ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hatıra ormanı oluşturdu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:30
Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hatıra ormanı oluşturdu
Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hatıra ormanı oluşturdu

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Açık İnfaz Kurumu karşısındaki yerleşkeye hatıra ormanı oluşturarak 500 fidan dikti.
Kars Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde, cezalarını infaz etmekte olan hükümlülerle birlikte ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.
Durmuş, "Öğle arasında Hakim, savcı meslektaşlarımız ve hükümlülerle birlikte ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdik. Kars'tan ayrılırken bir anımız olsun istedik ve mahkumlar açısından da iyi oldu. Yoğun bir iş temposunda rahatlık olsun dedik. Şu an duruşmalar devam ediyor. Kars bu konuda yoğun bir faaliyet dönemi içerisinde" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından yaklaşık 500 fidan toprakla buluştu. Fidanların can suyunu Başsavcı Serdar Durmuş ve katılımcılar birlikte verdi. Hatıra ormanı fidan dikimi sonrası Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş ve beraberindekiler bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.
"Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Hatıra Ormanı" fidan dikim etkinliğine, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Soner Fevzi Vurur, Denetimli Serbestlik Müdürü Ali İhsan Balaban, Kars T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Turgay Kartal, hakim, savcılar ve denetimli serbestlik hükümlüleri katıldı.
(IÇ-AT-Y)

24.05.2017 11:30:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Göz nuru, el emeği ürünler sergilendi
YEREL

GÖZ NURU, EL EMEĞİ ÜRÜNLER SERGİLENDİ
Havalar ısınınca yabani hayvanlar doğaya çıktı
YEREL

HAVALAR ISININCA YABANİ HAYVANLAR DOĞAYA ÇIKTI
Darbeci komutanın talimatlarını diğer sanıklar da doğruladı
YEREL

DARBECİ KOMUTANIN TALİMATLARINI DİĞER SANIKLAR DA DOĞRULADI
Yavru bozayı &quot;Gece&quot; Kars'a veda etti
YEREL

YAVRU BOZAYI "GECE" KARS'A VEDA ETTİ
Kars'ta terör operasyonu
YEREL

KARS'TA TERÖR OPERASYONU
Öğrencilere &quot;Trafik Bilinci Kazandırma&quot; eğitimi verildi
YEREL

ÖĞRENCİLERE "TRAFİK BİLİNCİ KAZANDIRMA" EĞİTİMİ VERİLDİ
Vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı
YEREL

VATANDAŞLAR DOLANDIRICILARA KARŞI UYARILDI
Kars'ta 1150 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

KARS'TA 1150 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
TSK'dan terör örgütüne darbe
YEREL

TSK'DAN TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE
Cuntacı komutanın askerlere &quot;geri dönün herkesi vurun öldürün&quot; emri
YEREL

CUNTACI KOMUTANIN ASKERLERE "GERİ DÖNÜN HERKESİ VURUN ÖLDÜRÜN" EMRİ
Hükümlüler fidan dikti
YEREL

HÜKÜMLÜLER FİDAN DİKTİ

Kars'ta yapı ruhsatı verilen dair sayısı 369
YEREL

KARS'TA YAPI RUHSATI VERİLEN DAİR SAYISI 369
SGK'dan Karslı esnafa ödeme kolaylığı
YEREL

SGK'DAN KARSLI ESNAFA ÖDEME KOLAYLIĞI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Yeşim eridi bitti!