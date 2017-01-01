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Diyarbakır'da 138 kilogram esrar ele geçirildi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da bir araçta yapılan aramada, 138 kilogram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Lice ilçesinden temin edilen uyuşturucu maddeleri kente taşıyan kiralık bir araç Huzurevleri Mahallesi 134. Sokakta ele geçirildi. Araçta yapılan aramada 138 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(EK-MP-Y)



24.05.2017 11:32:54 TSI

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