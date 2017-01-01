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Bakan Yılmaz, BİLSEM standını ziyaret etti

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:37
Bakan Yılmaz, BİLSEM standını ziyaret etti
Bakan Yılmaz, BİLSEM standını ziyaret etti
- Antalya'da düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri festivaline katılan Muğla Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) standını Milli Eğitim Bakanı İsmet yılmaz ziyaret etti.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla'daki özel yetenekli öğrencilere eğitim vermek amacıyla 2016-2017 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayan Muğla Bilim ve Sanat Merkezi, Antalya'da düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri Festivaline katıldı. 22-25 Mayıs tarihleri arasında devam eden festivalde, yıl boyu merkez öğrencilerinin yaptığı projeler ve özgün buluş değeri taşıyan çalışmalar sergileniyor.
Standı Milli Eğitim Bakanı ziyaret etti
Muğla Bilim Sanat Merkezi'nin açtığı standı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Hilmi Güler, MEB Müsteşarı Ahmet Emre Bilgili, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, BİLSEM standında yıl içinde öğrencilerin özgün buluşlarını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci ve öğretmenler bilgi verdi. Bakan Yılmaz yapılan çalışmalar için öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek madalya ile ödüllendirdi.
(BT)

24.05.2017 11:37:20 TSI
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