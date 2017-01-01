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Varto Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:39
Varto Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci
Varto Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci

(Fotoğraflı)

Fatih Çelik
MUŞ (İHA) - Muş'un Varto Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, makam odasında Hizmet-İş Muş Şubesi Başkanı Yaşar Kalır ve Varto Temsilcisi Fethi Karataş ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından toplu iş sözleşmesini imzaladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, "Aynı iş yerinde aynı bölümde çalışan işçilerimiz arasında farklı maaşlar alan isçilerimiz var. Bu farklılıkları eşitledik, herkes aynı maaşı alacak. Maaşları denkleştirdik. Ayrıca 125 TL de bir fark ödeyeceğiz. Belediyemizde en fazla hangi işçi maaş alacaksa, onun maaşına denkleştirdik. Bundan sonra işçilerimizi daha fazla çalıştıracağız. İşçilerimiz gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Belediyemiz adına hedeflediğimiz çalışmaları son aşamasına getiriyoruz. Parklarımızı tamamladık, suyu getireceğiz. Büyük bir çay bahçesi açıyoruz. Peyzaj çalışması yaptık, oturakları ilçemizin çeşitli yerlerine bıraktık. Kanalizasyon projemiz var. İnsanlarımızda çok büyük bir memnuniyet var. İlçede dolaştık, merkezde çöp görmedik. İşçilerimiz kışın da mesailerinin başında idi. Bizde dedik madem bu kadar güzel çalışan işçilerimiz var, bunları hak ettikleri şekilde ödüllendirdik. Belediyemizin maddi imkânları ele alındığında, işçilerimiz için elimizden gelen en iyi artışı, işçi sendikamızın temsilcisi Yaşar Kalır ile vardığımız ortak mutabakat ile gerçekleştirdik. Bu artışı yıllık enflasyon beklentileri ve daha pek çok kriter ile günümüz şartlarına uygun hesaplamaları yaparak ve belediyemizi zora sokmayacak bir biçimde yaptığımızı düşünüyorum" dedi.
Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır ise, Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin'in yapıcı ve samimi yaklaşımından dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "Belediye Başkan Vekili Çetin ile vardığımız ortak mutabakat ile hakkaniyetli bir artış söz konusu olmuştur. Varto Belediye Başkanlığının mali durumu göz önünde bulundurarak, aşırı ve anlaşma zemininden uzak isteklerde bulunmadık, ortak noktada buluştuk" diye konuştu.
(MSA-Y)

24.05.2017 11:39:10 TSI
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