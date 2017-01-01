Türkiye'nin renkleri Aydın'da buluştu
(Fotoğraflı)
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri öğrencilerinin ve hocalarının hazırladığı 'Türkiye'nin Renkleri Halk Dansları Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.
Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen, 17 ilçeden toplam 27 Kültür Merkezinin katılımı ile gerçekleşen şenlikte Kafkas, Semazen, Bolu, Kırklareli, Zeybek, Aşuk/Maşuk ve Artvin yörelerinden Halk Oyunları gösterileri yapıldı. Oyun esnasında vatandaşlarında eşlik ettiği etkinlikte, eğlenceli anlar yaşandı.
Keyifli anlar yaşayan vatandaşlar, kültür merkezlerini Aydın'a kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.
(MB-Y)
24.05.2017 11:40:51 TSI
NNNN