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Dr. Yemenici, Ramazan ayı dolayısıyla tavsiyelerde bulundu



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, yaklaşan Ramazan ayı öncesi oruç tutacaklara tavsiyelerde bulunarak, "Ramazan Ayı'nın, bedenimize faydası olduğu kadar, eğer dikkat edilmezse bazı sağlık sorunlarına da yol açacağını unutmamamız gerekiyor" dedi.

Dr. Yemenici yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayının sadece ruh ve kalbin huzurlu bir nefes aldığı zaman dilimi değil, aynı zamanda bedenin de yeme içme perhizi ile dinlendiği bir ay olduğunu vurguladı. Ramazan ayında özellikle su tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Yemenici, "Ramazan Ayı'nın, bedenimize faydası olduğu kadar, eğer dikkat edilmezse bazı sağlık sorunlarına da yol açacağını unutmamamız gerekiyor. Ramazan Ayı'nda özellikle iftarlarda aşırı ve hızlı yemek yenilmesi, ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkaran başlıca hatalara bir örnektir. Ayrıca oruç tutmak, sağlıklı insanların metabolizmasında çok önemli değişikliklere yol açmıyor olsa da eğer ki şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği gibi kronik hastalıklarımız ya da hamilelik ve emziklilik gibi özel durumlarımız varsa o zaman uzman hekime danışılmadan oruç tutulmamalıdır. Ramazan ayının belki en önemli öğünü sahurdur. Sahura mutlaka kalkmaya çalışmalı ve yemek olarak, kalsiyum içeren süt, yoğurt, peynir gibi gıdalarla desteklenmiş hafif bir kahvaltı yapılmalıdır. Eğer erken acıkma sorunumuz varsa nohut, bulgur pilavı, mercimek gibi bakliyatları da tüketebiliriz. Önümüzdeki muhtemel aşırı sıcak havaları düşündüğümüzde ise sahurda kesinlikle aşırı yağlı ve tuzlu, unlu yemekler yememeliyiz. Vücudun su dengesini korumak için, susama hissi duyulmasa bile iftar ve sahur arasında sık sık en az 2-2,5 lt (yaklaşık 12-14 su bardağı) su içilmelidir. İçildikten sonra susuzluğa neden olan gazlı içecekler yerine ayran, meyve suyu, maden suyu gibi doğal sıvıları tercih etmeliyiz.

Başta sağlık camiamız olmak üzere bütün halkımızın sağlıklı, huzurlu bir Ramazan Ayı geçirmesi temennisiyle vatandaşlarımızın Ramazan Ayı'nı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(GC-



24.05.2017 11:46:09 TSI

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