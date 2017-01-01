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Ewe Turkey Holding enerjiyi sanatla buluşturdu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:52
Ewe Turkey Holding enerjiyi sanatla buluşturdu
Ewe Turkey Holding enerjiyi sanatla buluşturdu

(Fotoğraflı)

Yasin Keskin
BURSA (İHA) - Türkiye'de faaliyetlerini 10 yıldır şekilde sürdüren EWE Turkey Holding, Ankara EPDK Sergi Salonu'nda "2 Şehrin Dokusu" isimli fotoğraf sergisi açtı.
EWE Turkey Holding, Türkiye'nin enerji ve sanayi sektörüyle ön plana çıkan iki güçlü ve hızla büyüyen illeri Bursa ve Kayseri'nin fotoğraflarından oluşan bir sergi düzenledi. Ankara'daki EPDK Sergi Salonu'nda 22-30 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak sergi, sektörün önemli isimlerini ağırladı. Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, EPDK Başkanı Yardımcısı Mehmet Ertürk, EWE Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Michael Redanz ve EWE Turkey Holding'in üst seviyede yöneticileri de davetliler arasındaydı.
EWE Turkey Holding, düzenlediği sergiyle enerjiyi sanatla buluşturarak faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor Türkiye'nin enerji ve sanayi sektörüyle ön plana çıkan iki ili Bursa ve Kayseri'nin, hem tarihi ve yerel hem de modern ve gelişmiş yüzleri seçkin fotoğrafçıların kareleriyle sergileniyor.
EPDK Sergi Salonu'nda yapılan fotoğraf sergisi hakkında bilgi veren EWE Turkey Holding Genel Müdürü Dr. Frank Quante, "EWE Turkey Holding olarak bu yıl Türkiye'de 10. yılımızı kutluyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda Türkiye'de gerek paydaşlarımız, gerek halkımız, gerekse ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için birçok başarılı projeye ve çalışmaya imza attık. Enerji ve telekomünikasyon alanlarının yanında bu tür faaliyetlerde bulunmayı da çok önemsiyoruz. Enerjiyi yüksek hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetiyle değil, sanatla da buluşturuyoruz. Serginin hayata geçirilmesinde başta EPDK yetkilileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Enerji ve doğalgaz alanındaki uzmanlığımızı, Millenicom'un telekomünikasyon alanındaki uzmanlığıyla birleştirerek, değişime yön veriyoruz. EWE Turkey Holding olarak, başarılarla taçlandırdığımız 10 yılda hem birlikteliğimizi, hem de yaşadığımız çevrenin devamlılığını ifade eden sürdürülebilirlik yaklaşımını iş yapış süreçlerimizin merkezine koyarak, yolumuza sağlam adımlarla devam ediyoruz" diye konuştu.
EPDK Başkanı Yardımcısı Sayın Mehmet Ertürk ise açılışta yaptığı konuşmada;
"Türkiye'de 10. yılını kutlayan EWE Turkey Holding, bu süreç içerisinde Türkiye'ye pek çok katkıda bulundu. Almanya'dan gelen bilgi ve tecrübeyi bizlerle paylaştı. Türkiye'nin tarihi ve kültürel anlamda önem taşıyan iki büyük şehri Bursa ve Kayseri'ye çok değerli yatırımlar yaptı ve katkılar sağladı. Bu iki şehrin tüm güzelliklerini bizlerle paylaşan değerli fotoğraf sanatçılarımızı tebrik ediyor, EPDK adına ziyaretçileri ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.
"2 Şehrin Dokusu" isimli fotoğraf sergisi, 30 Mayıs 2017 tarihine kadar, EPDK Sergi Salonu'nda Ankaralı sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek. Sergi Ankara'dan sonra Kayseri ve Bursa'da da açılacak.
(MŞ)

24.05.2017 11:52:47 TSI
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