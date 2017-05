YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Merkezim Her Yerde Projesi' Optimum Alışveriş Merkezi'nde

'Merkezim Her Yerde Projesi' Optimum Alışveriş Merkezi'nde



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yüreğir Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin gençlik merkezlerini tanıması ve gençlik merkezi etkinliklerinden yararlanması amacıyla Türkiye geneli faaliyete geçirdiği "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Optimum Alışveriş Merkezi'nde gençlik merkezi tanıtımları yaptı.

Yüreğir Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençleri birlikte Optimum Alışveriş Merkezi'ne kurduğu tanıtım standında ziyaretçi gençlere ve vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yüreğir Gençlik Merkezi'nin proje ve faaliyetleri tanıttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl ücretsiz olarak düzenlediği ve başvuruları devam eden Gençlik Kampları tanıtımlarına da yer verildi. Ayrıca standa uğrayan vatandaşlara bakanlık logolu not defterleri ve anahtarlık hediye edildi.

Programda Güzel Sanatlar Kulübü bünyesinde gençlik merkezimizde eğitimleri devam eden Resim Eğitimi bünyesinde Resim Eğitmeni Esen Akduman ve öğrencileri standa gelen tüm katılımcılara ebru sanatı, resim ve taş boyama yaptırdı. Öğrencilerin daha önce hazırladıkları resim tabloları da sergilendi. Müzik Kulübü bünyesinde gençlik merkezimizde eğitimleri devam eden bağlama eğitimi bünyesinde ise Bağlama Eğitmeni Ayşe Coşar Arat'ın eğitim verdiği öğrenciler program boyunca bağlama eşliğinde katılımcılara türküler seslendirdi.

(ELF-Y)



24.05.2017 11:52:58 TSI

NNNN