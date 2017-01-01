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Başkan Büyükkılıç: "Sağlık yatırım ve hizmetleri önceliğimizdir"

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:53
Başkan Büyükkılıç: "Sağlık yatırım ve hizmetleri önceliğimizdir"
Başkan Büyükkılıç: "Sağlık yatırım ve hizmetleri önceliğimizdir"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Sağlık Hizmetlerine 30 yıl emeği geçen hekimlere vefa gecesi ve Kayseri Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korusunun Şükran Konseri'nde Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a plaket takdim edildi.
Kayseri Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, asli mesleğinin tabip olan Dr.Memduh Büyükkılıç'ın uzun yıllar doktor olarak hizmet verdiğini ancak şimdi adeta Kent Doktoru unvanı ile 555 bin nüfuslu bir şehirde Belediye Başkanı olarak başarılı bir hizmet verdiğini söyledi.
Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Şükran Konseri'ne eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte iştirak eden Melikgazi Başkanı Memduh Büyükkılıç, sağlık sektörüne ve sağlık hizmetlerine yapmış olduğu hizmet ve yatırımlar ile çevre ve halk sağlığına vermiş olduğu önemden dolayı plaket verildi.
Halk ve çevre sağlığının birinci öncelikleri olduğunu ayrıca semtlerde sağlık ocağı, sağlık merkezi veya bölge acil servisi gibi sağlık tesis ihtiyaçlarının bizzat inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, uzun yıllar tabip olarak görev yaptığını ancak son 20 yıldır Melikgazi şehrine insan ve birey odakları hizmet verdiklerini kaydetti.
Törende Başkan Memduh Büyükkılıç ise Dr. Rafet Efe ve Dr. Mehmet Sümer'e plaket vererek kendisine takdim edilen plaketin büyük anlam ve önem taşıdığını sözlerine ekledi.
(SK)

24.05.2017 11:53:15 TSI
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