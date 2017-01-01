YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sakarya Büyükşehirli yüzücüden Uluslararası Yüzme Şampiyonasında başarı

Sakarya Büyükşehirli yüzücüden Uluslararası Yüzme Şampiyonasında başarı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - 5. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonasına katılan Sakarya Büyükşehir Belediyespor yüzücüsü Abdulselam Çalkan yeni dereceler kazandı. Çalkan, 100 metre kurbağalamada ikinci, 200 metre kurbağalama yarışını ise birincilikle tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü yüzücüsü Abdulselam Çalkan, 17-21 Mayıs tarihleri arasında Marmaris'te gerçekleştirilen 5. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonasına katıldı. 68 kulüp ve 440 sporcunun yer aldığı şampiyonada Büyükşehirli yüzücü yarıştığı kategorilerde önemli başarılar elde etti. Çalkan, 100 metre kurbağalamada ikinci, 200 metre kurbağalama yarışını ise birincilikle tamamladı. Ayrıca 6 kilometrelik açıksu dayanıklılık yarışında da 1 saat 56 dakikalık derecesi ile 50- 54 yaş gurubunda dördüncü sırada yer aldı.

(BCT-RFK-Y)



24.05.2017 11:54:04 TSI

NNNN

