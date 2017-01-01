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Sakarya Büyükşehirli yüzücüden Uluslararası Yüzme Şampiyonasında başarı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:54
Sakarya Büyükşehirli yüzücüden Uluslararası Yüzme Şampiyonasında başarı
Sakarya Büyükşehirli yüzücüden Uluslararası Yüzme Şampiyonasında başarı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - 5. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonasına katılan Sakarya Büyükşehir Belediyespor yüzücüsü Abdulselam Çalkan yeni dereceler kazandı. Çalkan, 100 metre kurbağalamada ikinci, 200 metre kurbağalama yarışını ise birincilikle tamamladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü yüzücüsü Abdulselam Çalkan, 17-21 Mayıs tarihleri arasında Marmaris'te gerçekleştirilen 5. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonasına katıldı. 68 kulüp ve 440 sporcunun yer aldığı şampiyonada Büyükşehirli yüzücü yarıştığı kategorilerde önemli başarılar elde etti. Çalkan, 100 metre kurbağalamada ikinci, 200 metre kurbağalama yarışını ise birincilikle tamamladı. Ayrıca 6 kilometrelik açıksu dayanıklılık yarışında da 1 saat 56 dakikalık derecesi ile 50- 54 yaş gurubunda dördüncü sırada yer aldı.
(BCT-RFK-Y)

24.05.2017 11:54:04 TSI
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