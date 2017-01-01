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Gebze'ye Gençlik Merkezi yapılacak

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:57
Gebze'ye Gençlik Merkezi yapılacak
Gebze'ye Gençlik Merkezi yapılacak

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze'ye tam donanımlı Gençlik Merkezi inşa edecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze'de gençlerin faydalanabileceği bir merkez yapacak. 11 bin 200 metrekare alan içerine inşa edilecek olan Gençlik Merkezi her türlü imkana sahip olacak. Merkez, bodrum alt zemin, üst zemin, bir, iki ve üç olmak üzere 6 kat şeklinde inşa edilecek. Yaklaşık 5 bin metrekare peyzaj alanı olacak yapının 2 adet basketbol ve voleybol sahası ile 44 araçlık açık otoparkı bulunacak. Yapının bodrum katı sığınak, ısı merkezi, salon ve depodan oluşacak. Alt zemin katta fen laboratuvarı, 5 adet derslik, öğretmenler ve idareci odası spor izleme bölümü, güreş, judo ve soyunma odaları yer alacak. Üst zemin katta internet sınıfı, santranç odası, 5 adet derslik, kulüp odası, kütüphane, spor izleme bölümü, judo, tekvando, bay bayan soyunma odası, duş ve lavobalar bulunacak. Birinci kat divanhane, teras, kafeterya, bebek bakım odası, 380 kişilik tiyatro salonu, kulis, dekor deposu ve atölye sınıfından oluşacak. Yapın ikinci katında ise satranç odası, 5 adet derslik, kütüphane, öğretmen ve idareci odası bulunacak. Son katta ise internet sınıfı, sanat atölyesi, 5 adet derslik, müzik stüdyosu ve kayıt odası yer alacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni inşa edecek firmayı belirlemek üzere ihale düzenleyecek. 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak olan ihale saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Projeyi uygulayacak firma belirlendikten sonra yapılacak yer tesliminin ardından yüklenici firma Gençlik Merkezini 400 günde tamamlayacak.
(İG-RFK-Y)

24.05.2017 11:57:11 TSI
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