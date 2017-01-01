Kavron Yaylası'nda Mayıs karı
(Fotoğraflı)
Cemil Kuş
RİZE (İHA) - Rize'de yaklaşık 1 haftadır etkili olan yağmur Çamlıhemşin'in yaylalarında sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Türkiye'nin bir çok yerinde deniz sezonu açılırken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur sabahın erken saatlerinde Kavron Yaylası'nda yerini kar yağışına bıraktı. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavron Yaylası'nda yoğun bir şekilde yağan karın tadını yaylaya gelen turistler çıkardı. Kar kalınlığı yaylada yer yer 10 cm'yi buldu. Yaklaşık 3 saat süren ve vatandaşlar tarafından şaşkınlığa yol açan kar yağışı yayla merkezi ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
(CK-ÖS-Y)
24.05.2017 12:00:21 TSI
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