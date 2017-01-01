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Dünya Metroloji Günü

- Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Van merkezinde bulunan kuyumcu esnafını ziyaret ederek hassas terazileri denetledi



(Fotoğraflı)



Şükrü Akyüz

VAN (İHA) - Dünya Metroloji Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Van merkezinde bulunan kuyumcu esnafını ziyaret ederek hassas terazileri denetledi.

Taksimetre ve takograftan, elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt, LPG sayaçlarına, kuyumcu ve eczanelerde bulunan hassas terazilerden, araçların yükleriyle tartıldığı yüksek çekerli basküllere (kantarlar) tüm ölçü ve tartı aletlerini denetleme yetkisine sahip oldukların



24.05.2017 12:05:05 TSI

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