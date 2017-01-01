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Devrek'te katlı otopark vatandaşların hizmetine açıldı



(Fotoğraflı)



ZONGULDAK (İHA) - Devrek Belediyesi tarafından hayata geçirilen katlı otopark hizmete açıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediyesi tarafından hayata geçirilen katlı otopark vatandaşların hizmetine açıldı. İlçenin başlıca sorunları arasında olan trafik problemini kökten çözecek otopark 5 kat üzerine 300 araçlık olarak hayata geçirildi. Yaklaşık 8 ay evvel inşaatına başlanan katlı otopark bir ay süreyle vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. İki katı köylü ürünleri pazarı olarak vatandaşların hizmetine sunulan otoparkın şehir trafiğinde önemli derecede rahatlama yaşanması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "Bundan yaklaşık 8 ay evvel inşaatına başladığımız katlı otopark inşaatımızı bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. 300 araçlık olarak hayata geçirdiğimiz katlı otoparkımız şehir trafiğinde önemli ölçüde bir rahatlamaya neden olacaktır. Halen eski terminalde de otopark ve diğere tesislerimizin inşaatları devam edecektir. Çok yakında vatandaşlarımız yeni bir Devrek'te yaşamın mutluluğuna sahip olacaklardır" diye konuştu.

(FE-OA-Y)



24.05.2017 12:09:01 TSI

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