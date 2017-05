YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Geleceğin bilim adamları hünerlerini sergiledi

Geleceğin bilim adamları hünerlerini sergiledi



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Vestel Ortaokulunda Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi. 41 öğrencinin hazırladığı 20 ayrı proje katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Vestel Ortaokulu salonunda açılışı gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında 41 öğrenci tarafından hazırlanan 10'u fen bilimleri, 5'i bilgisayar yazılım, 3'ü tarih tanıtım, biri edebiyat biri de tasarım olmak üzere toplam 20 proje katılımcılara tanıtıldı. Bilim fuarının açılışı okulda gelenek hale gelen ve 10 yıldır kullanılan kurdeledeki düğümün çözülmesiyle gerçekleştirildi.

Proje yöneticisi okulun Fen ve Teknoloji Öğretmeni Şükran Ayrancı açılış öncesinde yaptığı konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, doğru yoldan sapmaktır.' cümleleriyle başladı. Ayrancı, "Bu düşünce ışığında öğrencilerimizden gelen her fikri değerlendirerek onlara projelerinde yol göstermeye ve yaptıkları çalışmaları sunmaları için ortam hazırlamaya çalıştık. Öğrencilerimizle bu işe gönül verdiğimizde 2016 yılının ekim ayı idi. Aradan geçen 7 ay süresince çok yorucu ve özverili çalışmalar yaptık. Sona yaklaştıkça projeler ortaya çıkmaya başladıkça heyecanımız arttı ve bugün fuarımız açıyoruz." dedi.

TÜBİTAK bilim fuarlarının bir yarışma etkinliği olmadığının altını çizen Ayrancı, "Bu fuarların amacı öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturmaktır. Bu ortamda araştırmasını sunan öğrenciler üretebilmenin heyecanını, ürettiğini başkaları ile paylaşmasının coşkusunu ve bunların kendisinde oluşturduğu özgüven duygusunu yaşayacaktır. Her biri geleceğin bir bilim insanı olabilecek toplam 41 öğrencimizle sizlere sunumlarını yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bilim fuarımızda fen bilimleri araştırma projeleri 10, tarih tanıtım projeleri 3, edebiyat tanıtım projesi bir, tasarım projesi bir ve bilgisayar yazılım projeleri 5 olmak üzere toplam proje sayısı 20 projedir." şeklinde konuştu.

Yapılan açılışın ardından katılımcılar 20 projeyi de yerinde inceleyerek proje sahibi öğrencilerden bilgi aldı.

Bilim Fuarı açılışına Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Eğitim Bir Sen Yunusemre İlçe Başkanı Mustafa Dilbaz, 75. Yıl Mahalle Muhtarı Aziz Çetintaş, Vestel Ortaokulu Müdürü Mustafa Köseler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

