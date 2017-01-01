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TESKİ'den Atlas Pasajı'nda yaşanan su baskını hakkında açıklama



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, Süleymapaşa ilçesinde Ortacami-Eskicami Mahallesi Kolordu Caddesi'nde bulunan Atlas Pasajı'nda yaşanan su baskınınra ilişkin açıklama yaptı.

TESKİ'den yapılan açıklamada, çeşitli basın yayın organları ve sosyal medya üzerinde yapılan haber ve paylaşımlarda, 22 Mayıs 2017 tarihinde Süleymanpaşa ilçesinde yağan yağmur neticesinde Atlas Pasajı'nı su bastığı, pasajın kullanılamaz duruma geldiği, esnaflar tarafından temizlenmeye çalışıldığı, dükkanlardaki malların zarar gördüğünden bahsedildiği belirtilerek, "Su basması konusunda TESKİ Genel Müdürlüğünü suçlayıcı ağır ifadeler kullanılmıştır. Pasajı su basmasının sebebi TESKİ olduğu iddia edilmiştir. Haberlerde bahsi geçen konulara açıklık getirmek amacıyla sözkonusu açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. 22.05.2017 tarihinde saat 17.07 de Alo 185 çağrı merkezimize Hakan Kuzu tarafından Atlas Pasajı için vidanjör talebinde bulunulmuştur. Bunun üzerine 289055 nolu iş emri oluşturulmuş ve ekiplerimiz yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine intikal ederek çalışılmaya başlamışlardır. Saat 19.00 da bahse konu adresteki çalışma tamamlanmıştır" denildi.



"Su baskınına atık yağlar neden oldu"

Açıklamada, TESKİ ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede sorunun atık yağların birikmesinden kaynaklandığı aktarılarak şöyle devam edildi:

"Yapılan çalışma sırasında Atlas Pasajı önünde bulunan atıksu muayene bacasında, donmuş yağ tabakalarının atıksu kanalındaki akışı azaltacak kadar kesiti daralttığı görülmüştür. Kolordu caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir lokantanın yemek yapımında kullandığı atık yağlarını yağ tutucu sistemle biriktirmek yerine, kanalizasyon sistemine döktüğü tespit edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve TESKİ teknik personeli tarafından tutanak tutulmuştur. İşletmede bitkisel atık yağların kontrolü ile ilgili mevzuat çerçevesinde yağ tutucunun takılı olmadığı ve lisanslı firma ile sözleşmesi bulunmadığı tespit edilmiş olup bu eksiklerin giderilmesi için 7 gün süre verilmiştir. Ayrıca Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı emir ve yasakları kapsamında idari yaptırım uygulanması için gerekli çalışmalar başlanılmıştır. İddia edildiği gibi TESKİ'nin yaptığı altyapı çalışmalarına bağlı olarak yaşanmış bir su basması olayı söz konusu değildir. TESKİ'nin yaptığı altyapı hatlarının çökmesi söz konusu değildir. Vatandaşların mağduriyetlerini istismar etmeye ve TESKİ Genel Müdürlüğünü kamuoyu önünde zor durumda bırakmaya yönelik siyasi içerikli haber ve yorumlara itibar edilmemesini dileriz."

(YG-Y)



24.05.2017 12:31:27 TSI

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