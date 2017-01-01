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451 bin 837 euro hibe alan proje için ilk toplantı yapıldı



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Nesebar Belediyesi ile ortak 451 bin 837 euro hibe almaya hak kazanan Edirne Belediyesi, proje ortağı olan Bulgaristan'ın Nesebar Belediyesi ile ilk toplantıyı gerçekleştirdi.

"Edirne ve Nesebar'ın Tarihi, Kültürel ve Turistik Hazinelerinin Tanıtılması" isimli proje ile iki bölgenin kültürel ve tarih mirasının daha iyi tanıtılması ve bölgenin turistik cazibesinin artırılması hedefleniyor. IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bulgaristan-Türkiye Programı kapsamında Edirne Belediyesinin liderliğinde ve Nesebar Belediyesinin ortaklığı ile yürütülmekte olan "Edirne ve Nesebar'ın Tarihi, Kültürel ve Turistik Hazinelerinin Tanıtılması" isimli projenin ilk ekip toplantısı Edirne'de gerçekleştirildi. Edirne Belediyesi ve Nesebar Belediyesinin projede görevli personellerinin katıldığı toplantıda proje hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasına yönelik konular görüşüldü.

Söz konusu projeyle her iki bölgenin de kültürel ve tarihi mirasını daha iyi tanıtabilmek ve potansiyel ziyaretçilere rehberlik etmek üzere bilgi iletişim teknojilerine yönelik altyapının oluşturulması ve kentlerin turistik cazibesinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında Edirne Belediyesi, insanların faydalanabilmesi için şehrin çeşitli yerlerine 8 adet dış mekan ve 8 adet iç-mekan kiosku kuracak. Kiosklar yerel halk ve turistlere şehir hakkında bilgi sunacak, söz konusu uygulamada haritalar, tarihi, turistik, kültürel yerlere ulaşımlar ve bu turistik destinasyonlar hakkında bilgi, hava durumu değişiklikleri, şehirdeki sinema, tiyatro, konser gibi kültürel etkinlikler hakkında takvimler yer alacak. Kioslarda her iki şehri tanıtan fotoğraflar ile en çok ihtiyaç duyulan bilgilerde yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacak. Akıllı telefon aplikasyonları ile akıllı telefon uygulamasına erişebilecek. Edirne ve Nessebar'da birer adet turizm festivali düzenlenecek; otantik folklor performansları, yerel gıda ürünleri v.b. sergilenecek; kentin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin anlatıldığı fotoğraf sergisi düzenlenecek. Edirne Belediyesi tarafından tarihi mirasın turizm ile ilişkisini konu alan UNESCO konferansı düzenlenerek, Nesebar'dan 50 kişilik katılım sağlanacak. Nesebar Belediyesi tarafından Edirne ve Nessebar şehirlerini tanıtan bir video klip çekilecek ve bu video çeşitli etkinliklerde, fuarlarda, sosyal medyada tanıtım amaçlı kullanılacak.

Toplam bütçesi 451 bin 837 euro olan proje için Edirne Belediyesi, 213 bin 630 euro hibe almaya hak kazanmıştı.

(KU-Y)



24.05.2017 12:33:47 TSI

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